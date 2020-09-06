Bingöl'de kaza; anne ile 6 aylık kızı öldü, 4 kişi yaralı

BİNGÖL'de, otomobil ile hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fadile Koşan ile 6 aylık kızı Asya yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece, Genç- Bingöl yolu Çayağzı köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 01 DGS 23 plakalı otomobil ile 12 AAE 636 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fadile Koşan, hayatını kaybederken, 6 aylık kızı Asya ile 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Asya Koşan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fadile Koşan ve kızı Asya'nın cansız bedenleri, hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.