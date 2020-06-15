Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem...Panik anları kamerada

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem meydana geldi, o anlar paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.51'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ ve Erzurum da kuvvetli hissedildi.

Deprem anında vatandaşlar büyük panik yaşadı. O anlarda deprem bölgesi Karlıova ve Yedisu'nun Elmalı köyünde insanlar ne yapacaklarını şaşırdı, o anlarda kameraya yansıdı.