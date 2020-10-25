Bingöl'de 4.0 şiddetinde deprem oldu! Bingöl'de korkutan deprem!

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'un hangi semtinde deprem oldu? İstanbul'daki deprem kaç şiddetinde?

Son depremler 16 Ekim: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi

Son dakika: Deprem mi oldu? 15 Ekim Perşembe İstanbul Avcılar'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem nerede oldu?