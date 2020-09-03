Binali Yıldırım korona mı oldu? Binali Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif mi? Binali Yıldırım'ın sağlık durumu

Binali Yıldırım koronavirüs mü oldu? Türkiye'nin 27. ve son başbakanı, 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı ve AK Parti'nin üçüncü genel başkanı ünvanlarının sahibi Yıldırım'ın 3 Eylül günü hastaneye korona testi yaptırmaya gittiği söylendi. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse mi yakalandı?

BİNALİ YILDIRIM KORONA MI OLDU?

Eski Başbakan Yıldırım'ın koronavirüse yakalandığı iddiası gündeme geldi. Konuyla alakalı orlak Twitter'dan açıklamada bulunan Bİnali Yıldırım, ''Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.'' ifadelerini kullanarak, iddiaları doğruladı.

BİNALİ YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Koronavirüse yakalandığını Twitter'dan duyuran siyasetçi Yıldırım, eşi ve kendisinin sağlık durumu hakkında da bilgi vererek; ''Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz.'' dedi.