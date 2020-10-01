Bim'de bu hafta hangi ürünler var? 01 Ekim Bim kataloğu! Bim aktüel ürünler!

02 Ekim tarihinde satışa sunulacak Bim aktüel ürünleri arasında. Ev bütçesini düşünenleri yakından ilgilendiren bu haber, fırsatları ayağınıza getiriyor. Her evin ihtiyacı olan tencere, çatal ve bıçak seti, su bardağı, aspiratör gibi ürünleri en yakın Bim'de bulabilirsiniz. Bim aktüel ürünler neler? Bim fırsatları neler?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Hisar Optima

8 Parça Çelik Tencere Seti

• 304 kalite paslanmaz çelik

• Cam kapaklı

Hisar Optima

Çelik Çaydanlık

• Üst demlik 1 L

• Alt suluk 2 L

Glass in Love

Çelik Standlı Cam Sunum Tepsisi

• Yüksek kalite paslanmaz çelik kapak

• Krom kaplama paslanmaz çelik stant

Akel

Katmer ve Gözleme Sacı

• 1550 Watt güç

• 1. sınıf izolasyon

Tek Fiyat Fırça Çeşitleri

• Sert zemin fırçası, mikrofiber paspas, oto yıkama fırçası, yersil yumuşak yer silme fırçası

Naturalove

Tekli Ahşap Askı

3'lü Kutulu Nakışlı Peçete

• 45x70 cm

• %100 pamuk

Metal Dikiş Kutusu Seti

• Oval metal kutu 22,5x13,5x7cm

• 6 makara iplik

Bahar

Modern Avize Pera

• Metal gövde

• Elektrostatik toz boya

Polosmart

Taşınabilir Şarj Aleti 30.000 mAh

• Dual 2.1A Hızlı Şarj

• Akıllı Cihaz Tanıma

Jakarlı Kadife Kadın-Erkek Bornoz

• Kadın: S/M-L/XL

• Erkek: M/L-XL/XXL

Gelin Terliği

• Kadın

• 37-39 numara