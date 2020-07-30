Bill Gates: ABD'de yapılan koronavirüs testlerinin çoğu, israftan başka bir şey değil

CNBC Televizyonu'nda konuşan Gates, virüs taşıyan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmaması için sonuçların daha erken çıkması gerektiğini söyledi, "Sonuçları üç günle bir hafta arasında bir sürede çıkan testler için para ödemek delilik" dedi.

ABD Sağlık Bakan Yardımcılarından Oramiral Brett Giroir da test sonuçlarının geç çıktığını kabul ederek "Sonuçları 24 saat içinde alabilmeliyiz. Ama henüz o noktada değiliz" diye konuştu.

ORTALAMA SONUÇ ALMA SÜRESİ 4,27 GÜN

Giroir, ABD'deki koronavirüs testlerinin ticari laboratuvarlarda yapıldığını ve ortalama sonuç alma süresinin 4,27 gün olduğunu belirtti.Bill Gates, vakfı aracılığıyla Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına yüz milyonlarca dolar bağışlamıştı.

ABD'de Temmuz itibarıyla günde ortalama 738 bin kişiye koronavirüs testi yapılıyor. Nisan'da bu sayı 174 bin civarındaydı.