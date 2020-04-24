Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, hastanede çalışırken kendisini, evde de ailesini koronavirüsten nasıl koruduğunu anlattı.
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, hastanede çalışırken kendisini, evde de ailesini koronavirüsten nasıl koruduğunu anlattı. Prof. Dr. Yamanel, hastanede özellikle yoğun bakımda mutlaka koruyucu kıyafet giydiğini belirterek, "Günde 20 defa elimi yıkıyorum. Eve gitmeden de duşumu hastanede alıyorum" dedi. Prof. Dr. Yamanel, evde ise kendisini tecrit ettiğini ve ailesinden ayrı bir odada oturduğunu söyledi.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsten nasıl korunduğunu DHA'ya anlattı. Prof. Dr. Yamanel, sabah mesaiye 07.30'da başladığını belirterek, "İlk olarak tıbbi kıyafetlerimi giyiyorum. Sonra ellerimi su ve sabunla yıkıyorum. Yoğun bakıma girmeden maske ve bonemi takıyorum. Covid-19 teşhisi konulan hastalara bakacağım zamanlar mutlaka kişisel koruyucu ekipmanlarımı giyip yanlarına gidiyorum. Virüsün ilk çıktığı zamanlarda yoğun bakıma girip çıktıktan sonra bizde de bir tedirginlik oluyordu. Fakat daha sonra kişisel koruyucu ekipmanların ne kadar önemli olduğunu anladık ve bunların tamamen koruyucu olduğunu da gördük. ve ondan dolayı kişisel koruyucu ekipmanları tam olarak uygularsak herhangi bir sıkıntı olmayacağını anladık" dedi.
Prof. Dr. Yamanel, alışveriş yaparken de mutlaka maske taktığını anlatarak, "Bazı durumlarda marketler kalabalık olup, sosyal mesafenin azalabileceği yerler olabiliyor. Bu yüzden mutlaka maske takmamız gerekiyor. Ancak sosyal mesafe kuralını da unutmamamız gerekir. 1,5-2 metrelik sosyal mesafeyi her şartta korumamız gerekir. Maske taksak bile buna çok dikkat etmeliyiz. Bunlara biz de dikkat ediyoruz. Marketlerde eldiven kullanmıyorum. Çünkü özellikle geçici, yalancı bir özgüven kazandırabiliyor. Özellikle el hijyenine uymak ve maske takmak en önemli iki kuraldır, bu çok önemli markette" diye konuştu.