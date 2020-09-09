Oxford Üniversitesi'ndeki koronavirüs aşı çalışması durduruldu

Koronavirüs aşı çalışmaları birçok ülkede hızla devam ederken, Oxford Üniversitesi'nden aşı çalışmalarının durdurulduğu haberi geldi.

Aşı çalışmalarındaki son durum ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Oxford Üniversitesi'nde devam eden koronavirüs aşı çalışmasının, görülen istenmeyen etki nedeniyle şimdilik durdurulduğunu belirtti.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan 'AZD1222' adlı aşıya ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Kara, şu açıklamalarda bulundu:

İSTENMEYEN ETKİ YARATTI

"Klinik çalışma döneminde olan 'AZDI1222' aşı çalışması görülen istenmeyen etki nedeni ile şimdilik durduruldu. Tüm veriler incelendikten sonra istenmeyen etkinin ciddiyeti ve aşı ile mi ilişkili olduğu değerlendirilerek devam kararı verilecek. Özellikle aşı çalışmalarında katılımcı sayısı yüksek olduğu için görülebilecek sorunlar; örneğin aşı olan kişinin kanser tanısı alması aşı uygulandıktan sonra olduğu için aşı ile ilgisi olmasa dahi araştırılarak netleştirilir ve çalışma öyle devam eder"