Bilim kurgu filmi gibi bir bulmaca oyunu: Relicta

Relicta, fizik üzerine yoğunlaşan ve engellerin üstesinden gelmek için manyetizmanın çekme ve itme yönlerini kullanan birinci şahıs bir bulmaca oyunudur.

Chandra Üssü'nün sırlarını açığa çıkarmak için manyetizma ile yer çekimini yaratıcı bir şekilde bir araya getirmen gereken birinci şahıs, fizik temelli bir bulmaca oyunudur. Ay'ın derinliklerinde, kızının hayatta kalmasını sağlayabilecek tek şey, sahip olduğun bilimsel düşünce gücüdür.

Tekinsiz, harabeye dönmüş bir Ay üssünde üst düzey bir fizikçi olarak oyna. Fiziksel bulmacaları çözmek için yer çekimi ve manyetizma ile istediğin gibi oynayarak esrarengiz, yer şekilleri ile oynanmış kraterlerin arasında yolunu bul. Bir an önce güvenli bölgeye ulaşmaya mı çalışacaksın, yoksa bazı ipuçları bulup 22. yüzyıl yörünge politikalarında gizli entrikaları açığa mı çıkaracaksın? Ay kraterlerinin ebedi karanlığının içinde bir sır yatıyor ve bu, kızının canını alabilir veya insanlığın kaderini sonsuza dek değiştirebilir. Araştırmanın nihai sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır mısın?

RELİCTA ÖZELLİKLERİ NELER?

Zihni allak bullak eden mekanikler: Yer çekimi ve manyetizma ile istediğin gibi oyna.

Karmaşık fizik bulmacaları: Bu fiziksel bilmeceleri çözmek için yeteneklerini yaratıcı yöntemlerle harmanla.

Hoş ayrıntılarla dolu ortamlar: Her köşe bucakta bir hikaye, her yeni adımda bir mücadele.

Derin ve esrarengiz hikaye arka planı: İpuçlarını bul ve Relicta anomalisi araştırmasının ayrıntılarını bir araya getir.

Büyüleyici orijinal müzik albümü: Bir bilim-kurgu, psikolojik heyecan fırtınasının müzik alemine giriş yap.

RELİCTA NASIL OYNANIR?

Arcade hayatta kalma oyunu olan Relicta, birinci şahıs fizik tabanlı bulmaca oyunudur. Oyunda bir bilim insanı rolünü üstlenirsiniz. Fizik yasalarını da kullanarak yaratıcı fikirler bulmalısınız. Aydaki bir araştırma tesisinin sırlarını çözmek için manyetizma, polarite ve yerçekimi hakkında bilgi sahibi olmalısınız ve bunları kullanmalısınız.

RELİCTA İNCELEMESİ / RELICTA HİKAYESİ

Eğlenceli, sinir bozucu bir manyetik bulmaca oyunu olarak ele alabiliriz. Çözmeniz gereken bir bulmaca var, bu bulmacayı fizik kurallarını bilerek çözebilirsiniz -tabi oyun da size bilmeniz gerekenler öğretiliyor-.

Manyetik dünyanın çekme ve itme yönleri her zaman en büyük düşmanınız olacak çünkü bir anda kendinizi oyunun başında bulabilirsiniz. Bazı mekanikler ise sinirinizi bozabilir.

Relicta olarak bilinen bir eser, Ay'da gizlice bilimsel deneylerin yapıldığı bir istasyona yerleştirilmiştir. Oyuncu yerçekimi ve manyetizmayı manipüle etmeyi sağlayan yeni bir cihazı test eden Dr. Angelica Patel rolünü üstleniyor. Patel fizikçi bir bilim insanıdır. Chandra Base üssündeki gizemli kaza, Angelica'nın kızı da dahil olmak üzere tüm mürettebat üyelerini ayırır, onları kurtarmak için bir göreve gitmelidir.

Kazadan önce yapılan deneyler hala aktif, bu yüzden yolculuğa devam etmek için bunların tamamlanması gerekir.

Relicta'nın hikayesi, Angelica ve ekibin mahsur üyeleri arasında geçiyor. Bir de AI var yani yapay zeka. Üssü yöneten yapay zeka, Stanley Kubrick'in2001: A Space Odyssey filmindeki yapay zekası gibi hissettiriyor. Tabi oynamadan bu yapay zekanın iyi mi kötü mü olduğunu bilemezsiniz.

Burada olup bitenlerin gizemi ve Relicta ile olan bağlantısı, oyunun en önemli olaylarından biridir. Diyalog ağır hikaye anlatımı, mürettebatın diğer üyelerinin kaderlerine ilişkin artan korku duygusuyla iyi bir şekilde bağlantılıdır.

Relicta'nın temel oyun döngüsü, bir sonraki aşamaya geçiş için metal küpleri aşamanın sonuna kadar yönlendirmeyi içerir.Aynı renkteki iki küp birbirine yaklaşırsa, birbirlerini itecek, zıt renkteki küpler birbirini çekecektir. Oyuncu ayrıca küpler üzerinde yerçekimi karşıtı bir etkiyi aktive ederek, itildikleri yönde yüzmelerine izin verebilir. Oyunun Portal ve portal tabancasıyla birçok benzerliği var. "Portallar ile düşünme" etkisi Relicta için çok fazladır, yerçekimi ve manyetizma boyutsal kapıların yerini alır.

Relicta çarpıcı bir görünüme sahiptir. Çoğu yer açık alanlarda etkileyici manzaralara sahiptir. Görünmez duvarlarsa bazen sorun çıkabilir dikkat. Geliştiriciler ayrıca, Angelica'nın bazı oyunlarda standart olan temel eylemleri gerçekleştiremediğinden emin oldular, örneğin bazı bulmacaların çalışması için büyük bir boşlukta sürünmek veya bel yüksekliğinde bir çıkıntıya tırmanmak gibi.

Breath of the Wild gibi oyunlardaki bulmacalar, oyuncunun onları tamamlamak için deney yapmasına izin verirken Relicta, her görevin amaçlandığı gibi tamamlandığından emin olmak için her yere görünmez duvarlar ve engeller eklemiştir.

Relicta keyifli bir bulmaca oyunudur, ancak mekaniğin bazı zorlukları ve oyuncuyu zorlayan bazı engeller sinir bozucu olabilir.

RELICTA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Relicta en düşük sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Core i3 / Athlon 64 X2 6400

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / ATI Radeon HD 5770

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Relicta önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 7 64bit / Win 8.1 64-bit / Windows 10

İşlemci: Core i7 / A8-3870K or above

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / ATI Radeon R9 280 or above

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan