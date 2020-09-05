Bilim insanlarından yeni araştırma! İşte gün gün koronavirüs belirtileri

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 225 bini geçti. 9 bin aşkın kişinin ölümüne neden olan Kovid-19'un yaygın semptomları arasında ateş, halsizlik ve kuru öksürük bulunuyor. Salgının merkezi Asya'dan Avrupa'ya kayarken, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki bilim insanları, hastalığın seyrine ilişkin iki araştırma yayımladı.

"ATEŞ 12 GÜN SONRA KAYBOLUYOR"

Wuhan Pulmonary Hastanesi ve Jinyintan Hastanesi'ndeki yetişkin vakalarının incelendiği birinci çalışmada koronavirüsün erken belirtilerinden biri olan yüksek ateşin 12 gün boyunca, öksürüğün ise daha uzun sürebileceği belirtildi.

Araştırmada, incelenen 191 hastanın yüzde 45'lik bir kısmının 12 gün sonra taburcu olduktan sonra öksürmeye devam ettiği görüldü. Nefes darlığı sorununun ise 13 gün sonra sona erdiği, ancak hayatını kaybedenlerde ölüm anına kadar devam ettiği ortaya konuldu.

TABURCULUK SÜRESİ 22, ÖLÜM SÜRESİ 18,5 GÜN

Hastalığın başlamasından itibaren ortalama taburcu olma süresinin22 gün,ortalama ölüm süresinin ise 18, 5 gün olduğu belirlendi.

HASTALARIN ÇOĞU İLK 7 GÜNDE İYİLEŞİYOR

Diğer taraftan, Wuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi'nde 138 hastanın incelendiği çalışmada ise araştırmacılar ilk semptomlardan solunum zorluğu belirtilerine kadar geçen ortalama sürenin beş gün olduğunu ortaya koydular. Bunu yedi gün sonra hastaneye yatış ve sekiz gün ise solunum cihazıgerektiren nefes darlığı izliyor. Ancak, uzmanlar hastalarının büyük bir çoğunda, ilk 7 günde semptomlarının çoğunun kaybolduğunu ve iyileştiğini söyledi.

İŞTE GÜN GÜN KORONAVİRÜSÜN SEYRİ

Birinci gün: Hastalarda, ateş yükselir, kas ağrısı ve kuru öksürük ortaya çıkar. Bununla birlikte yorgunluk da yaşanabilir. Küçük bir azınlıkta ise bir veya iki gün boyunca ishal veya bulantı görülebilir.

Beşinci gün: Enfekte olan kişinin kronik hastalığı varsa ya da yaşlıysa nefes darlığı olarak da bilinen dyspnea ortaya çıkabilir. Bu durumda nefes almak gittikçe zorlaşır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, maruziyetten iki ile 14 gün sonra ortaya çıkan semptomların ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğunu söylüyor.

EN KRİTİĞİ 7.GÜN

Yedinci gün: Bazı hastalar enfekte olmalarının yedi gün ardından hastaneden yatmalarını gerektiren şiddetli bir nefes darlığı yaşayabilirler. Sağlık kuruluşları, sürekli göğüs ağrısı, nefes darlığı yaşayan ve yüzü ve dudakları mavimsi bir renge dönen hastaların acil bir şekilde tıbbi yardım alması öneriyor.

Diğer taraftan, yedinci gün, hastaların büyük çoğunluğu için - yaklaşık yüzde 85'i - semptomların azalmaya başladığı ve izolasyondan çıkmanın bir olasılık olduğu noktadır.

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMUNA DİKKAT

Sekizinci gün: Koronavirüsten yüksek bir şekilde etkilenen insanlarda sekizinci günde, akciğerlerinhayati organlara yeterli oksijen sağlayamadığı Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) belirtileri gelişebilir.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, vakaların yalnızca yüzde 15'i bu noktaya ulaşıyor.

Onuncu gün: Solunum problemleri kötüleşen hastaların 10. günde yoğun bakım ünitesine girmesi gerekir.

On ikinci gün: Wuhan'da yapılan ilk araştırmaya göre, hastalardaki ateş bu noktada sona eriyor. Hastalıktan kurtulanlarda, semptomlar yaklaşık 13 günün ardından yok oluyor.