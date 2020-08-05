Beyrut'ta gelin ve damat, düğün fotoğrafı çektirdikleri sırada patlamaya yakalandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen şiddetli patlama, kentin birçok bölgesini sarstı. Düğün fotoğrafı çektiren gelin ve damat, tam o sırada patlamaya yakalandı. Görüntülerde çiftin düğün fotoğraflarını çektirdiği sırada patlama meydana geldiği görülüyor ve ardından bölgede dumanlar yayılıyor. Patlamanın sesini duyan çift, yoğun dumanı görünce paniğe kapılarak güvenli bir yere doğru koştu. Çiftin durumunun iyi olduğu ve olayda yara almadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 70 kişinin öldüğünü, 3 bin 700 kişinin yaralandığını belirtti. Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.