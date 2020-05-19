Beyoğlu'nda iki ay önce yanan binada yanmış kafatası bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda iki ay önce yangın çıkan binada insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası bulundu. Ekipler, kafatasının kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından incelenen kafatasının, yanan binada oturan ve iki aydır kendisinden haber alınamayan kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor.

2 AY ÖNCE YANAN BİNADA İNSANA AİT KAFATASI BULUNDU

Yenişehir Mahallesi Kasap Hurşit Sokak üzerinde bulunan ahşap binada 21 Şubat'ta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bina tamamen enkaz haline geldi. Yangının söndürülmesinin ardından bina enkazında aramalar yapılmış ve burada yaşayan 60 yaşlarındaki Nurettin Gökyaprak bulunamamıştı. Gökyaprak'ın iki oğlu polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Bina enkazından hurda toplayan iki hurdacı, yanmış kafatasına rastladı. Bildirilmesi üzerine polis, dün saat 17.30 sıralarında bina enkazına geldi. Polis ekipleri, enkaz halindeki binanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Kafatası olay yeri inceleme polisi tarafından incelemeye alındı.

KAFATASININ, YANGINDA BULUNAMAYAN KİŞİYE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Polis ekipleri, bulunan kafatasının iki ay önce yangın çıkan binada bulunamayan Nurettin Gökyaprak'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Sokak sakini Evrim Akbulut "Hurda toplayıcılar buldu. Yangında sonra çocukları 'babam evde yok' dedi. Kayıp ilanı verildi fakat cesedi çıktı buradan" dedi. Başka bir sokak sakini Çetin Taşdelen "İki ay önce yangın çıktı burada. İtfaiye geldi, baktı kimse yok dedi içeride. Hurdacılar hurda toplarken adamın kafası çıktı. Mahallede herkes şok oldu" diye konuştu.