Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış kafatası bulundu
İstanbul Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu.
18.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:25
Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu.
Ekiplerin çalışmaları sürerken kafatasının 2 ay önce ortadan kaybolan 60 yaşlarındaki Nurettin Gökyaprak'a ait olduğu değerlendiriliyor.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.