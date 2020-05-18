Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış kafatası bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu.

18.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:25

Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu.

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Ekiplerin çalışmaları sürerken kafatasının 2 ay önce ortadan kaybolan 60 yaşlarındaki Nurettin Gökyaprak'a ait olduğu değerlendiriliyor.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.