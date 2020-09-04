Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde para istedikleri İTÜ mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.