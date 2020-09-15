BEYKOZ'DA DÜĞÜN KONVOYUNDA TEHLİKELİ HAREKETLER

Beykoz'da düğün konvoyundaki araç sürücüleri yolda zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar kameraya yansıdı.

Beykoz Yeni Riva Yolu üzerinde düğün konvoyunda yer alan gelin arabası ile panelvan minibüs, seyir halinde oldukları yolda sağa ve sola zikzak çizerek, bir süre ilerledi. Arkalarında bulunan diğer araçların geçişine izin vermeyen sürücüler, hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Trafikteki tehlikeli o anlar saniye saniye görüntülendi.