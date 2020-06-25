Beşiktaş'ta 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımında 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü tarafından yapılan açıklamada, "24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.