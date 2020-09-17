Beşiktaş rakibi belli oldu mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Rio Ave hangi ülkenin takımıdır? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda kiminle eşleşti?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi kura çekimi sonucunda belli oldu.. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibikim? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Beşiktaş rakibi Rio Ave hangi ülkenin takımı?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Rio Ave hangi ülkenin takımıdır?UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda kiminle eşleşti? İşte merak edilen soruların yanıtları!
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU MU?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Rio Ave oldu.
LİGİ RİO AVE HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?
Teknik direktör: Mário Silva
Arena/Stadyum: Estádio dos Arcos
Temsil ettiği yer : Vila do Conde, Portekiz
Rio Ave FC , Portekiz'in en üst düzey futbol ligi olan Primeira Liga'da yer alan bir futbol kulübüdür.
KADRO
Pawel Kieszek/Kaleci
Léo Vieira/Kaleci
Aderllan Santos/Stoper
Toni Borevkovic/Stoper
Nélson Monte/Stoper
Nando Pijnaker/Stoper
Matheus Reis/Sol Bek
Pedro Amaral/Sol Bek
Ivo Pinto/Sağ Bek
Junio/Sağ Bek
Filipe Augusto/Önlibero
Nikola Jambor/Önlibero
Tarantini/Merkez orta saha
Diego Lopes/On Numara
Chico Geraldes/On Numara
Ryotaro Meshino/On Numara
Lucas Piazón/Sol Kanat
Carlos Mané/Sağ Kanat
Gabrielzinho/Sağ Kanat
Gelson Dala /Forvet Arkası
André Pereira /Santrafor
Ronan/Santrafor
Bruno Moreira/Santrafor
Said Ahmed Said/Santrafor