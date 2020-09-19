Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Milli futbolcu 11'e geri döndü

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak. Yeni sezonun Vodafone Park'ta oynanacak ilk karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İki takım da sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerken, Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

OĞUZHAN'IN OYNAMIYOR

Beşiktaş'ta Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren Oğuzhan Özyakup'unmaçta görev almıyor.

SERGEN YALÇIN TAKIMININ BAŞINDA YER ALMIYOR

Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için oynanacak mücadelede de kulübede yer almıyor.

Yalçın'ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş'ı kenardan yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin.

ANTALYASPOR: Boffin, Eren, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Nuri Şahin, Hakan, Doğukan, Fredy, Amilton, Jahovic.