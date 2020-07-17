Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi erken seçime mi gidecek? Ahmet Nur Çebi'den önemli açıklamalar!

Fikret Orman'ın görevi bırakmasının ardından Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, henüz bir yılı dolmadan hem güven tazelemek hem de ekonomik olarak daha güçlü bir yönetim oluşturmak için erken seçime gitmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin erken seçime hazırlandığı iddia edildi. 21 Ekim'de gerçekleştirilen kongrede 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alarak Serdar Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakmayı başaran Çebi, göreve başlar başlamaz hemen hemen her fırsatta kulübün mali olarak çok kötü durumda bulunduğuna dikkat çekerek selefi Fikret Orman ve dönemin yönetimi ile ilgili sert ifadelerde bulunmuştu.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ ERKEN SEÇİME Mİ GİDECEK? NEDEN ERKEN SEÇİM?

Pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılar mevcut tabloyu daha da kötüleştirirken "Bırakmam seni" kampanyasının da beklenen seviyede ilgi görmemesi da yönetimde hayal kırıklığı yarattı. Daha önce "3 milyar TL borcu ödeyecek varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil" diyen Çebi'nin hem güven tazelemek hem de ekonomik olarak daha güçlü bir yönetim oluşturmak için mali genel kurulun ardından erken seçime gitmeyi planladığı ifade edildi.

FİKRET ORMAN YENİDEN BAŞKAN ADAYI OLUR MU?

Daha önce nisanda yapılması planlanan ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında ağustosa ertelenen İdari ve Mali Genel Kurul ile ilgili olarak da siyah beyazlılarda hem yönetim hem de eski yönetim hummalı bir çalışma içinde. Çebi ve ekibinin, Fikret Orman'ı ibra etmeyip sonrasında seçime gideceği iddia edildi. Eski başkan Fikret Orman'ın da dönemin genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile Zincirlikuyu'da ofis kiraladığı ve kongre üyeleri ile mali kongre öncesi fikir alış verişinde bulunduğu belirtildi. Fikret Orman'dan gelen karşı atak akıllarda soru işareti bıraktı.

FİKRET ORMAN NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

Fikret Orman yıllarını Beşiktaş'a adayan başkanlardan biri olsa da, taraftar bazı eksiklikleri olduğunu belirtti. Forvet transferi yapmadığı iddia edilen Fikret Orman'a taraftardan 'Fikret Orman paralar nerede', 'Fikret gol gol gol', 'yönetim istifa' ve "Bana bir masal anlat Fikret, içinde yalanlar olsun, içinde dolarlar olsun" gibi tezahüratlar yapıldı. Bunların yanında tartışılan pek çok konu daha vardı.