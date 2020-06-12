Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi gün? Beşiktaş-Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maçını hangi hakem yönetecek?

Koronavirüs tedbirleri sonrasında yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor yarın 48. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Antalyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

12.06.2020 09:30 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:42

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

13 Haziran 2020 Cumartesi akşamı Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak olan Beşiktaş-Antalyaspor maçını futbolseverler canlı yayında izleyebilecek. Beşiktaş-Antalyaspor maçı beIN SPORTS HD 1 kanalında saat 21.00'de naklen yayınlanacak.

SÜPER LİG SIRALAMASI

1. Trabzonspor

2. Başakşehir

3. Galatasaray

4. Sivasspor

5. Beşiktaş

6. Alanyaspor

7. Fenerbahçe

8. Göztepe

9. Gaziantep Fk

10. Denizlispor

SÜPER LİG HAFTANIN FİKSTÜRÜ!

12 Haziran 2020 Cuma 21.00

Göztepe-Trabzonspor

Fenerbahçe-HK Kayserispor

13 Haziran 2020 Cumartesi 18:30

M.Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor

13 Haziran 2020 Cumartesi 21:00

Beşiktaş-Antalyaspor

BTC Türk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

14 Haziran 2020 Pazar 18:30

Gençlerbirliği-İH Konyaspor

14 Haziran 2020 Pazar 21:00

Çaykur Rizespor-Galatasaray

14 Haziran 2020 Pazar 21:00

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü

15 Haziran 2020 Pazartesi 21:00

DG Sivasspor-Yukatel Denizlispor