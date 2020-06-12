Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi gün? Beşiktaş-Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maçını hangi hakem yönetecek?
Koronavirüs tedbirleri sonrasında yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor yarın 48. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Antalyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
13 Haziran 2020 Cumartesi akşamı Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak olan Beşiktaş-Antalyaspor maçını futbolseverler canlı yayında izleyebilecek. Beşiktaş-Antalyaspor maçı beIN SPORTS HD 1 kanalında saat 21.00'de naklen yayınlanacak.
SÜPER LİG SIRALAMASI
1. Trabzonspor
2. Başakşehir
3. Galatasaray
4. Sivasspor
5. Beşiktaş
6. Alanyaspor
7. Fenerbahçe
8. Göztepe
9. Gaziantep Fk
10. Denizlispor
SÜPER LİG HAFTANIN FİKSTÜRÜ!
12 Haziran 2020 Cuma 21.00
Göztepe-Trabzonspor
Fenerbahçe-HK Kayserispor
13 Haziran 2020 Cumartesi 18:30
M.Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor
13 Haziran 2020 Cumartesi 21:00
Beşiktaş-Antalyaspor
BTC Türk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
14 Haziran 2020 Pazar 18:30
Gençlerbirliği-İH Konyaspor
14 Haziran 2020 Pazar 21:00
Çaykur Rizespor-Galatasaray
14 Haziran 2020 Pazar 21:00
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
15 Haziran 2020 Pazartesi 21:00
DG Sivasspor-Yukatel Denizlispor