Berkay: Böyle şey olur mu!

Ünlü şarkıcının geçen hafta Bodrum'da tapu dairesine gittiği ve sırasını beklemesi gerektiğini söyleyen memura "Beni normal vatandaşla bir mi tutacaksınız, ben Berkay'ım" diye tepki gösterdiği öne sürülmüştü. Berkay, iddiayla ilgili sorulara "Böyle bir şey olabilir mi? İmkan var mı?" diye karşılık verdi.