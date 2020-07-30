Berfin, babasının silahıyla intihar etti

MARDİN'de Berfin A. (18), evde babasına ait tabancayla yaşamına son verdi.

30.07.2020 16:00 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:27

MARDİN'de Berfin A. (18), evde babasına ait tabancayla yaşamına son verdi. 

Olay, sabah saatlerinde merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Berfin A., evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabancayla intihara kalkıştı. Komşular, evden gelen silah sesi üzerine, ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabancayla intihar girişiminde bulunan Berfin A.'yı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Berfin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, Berfin'in intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

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