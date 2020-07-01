Berat Albayrak ve ailesine hakaret içeren paylaşımlara soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medyadan hakaret içeren paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı.
01.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:54
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medyadan hakaret içeren paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.