Benzine indirim var mı, benzine indirim mi geldi? Son dakika benzin fiyatı, benzinin litre fiyatı ne kadar?

Benzine sık sık gelen zam ve indirim haberleri yapılmaktadır. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) gelen son açıklamaya göre benzin fiyatlarında değişikliğe geldi.

BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR?

İndirimin ardından İstanbul'da 6,81'den satılan benzinin litresi 6,69'a inecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 6,90'dan 6,78'e düşecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 12 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği, pompaya yansıyacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI NASIL YAPILIR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.