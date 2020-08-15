Pembe saçlarıyla etrafına ışık saçıyor, "Her renk, her tat bende var" diyor. Karantina döneminde ne kadar umutsuzluğa kapılsa da artık yüzü gülüyor. Yeni şarkısını konuşmak için sözleşiyoruz. Eline soğuk çayını alıyor ve anlatmaya başlıyor: "Benden çok güzel dünya starı olur ama ben istemiyorum."

Yurtdışı projeleri, müzik yazarlarından övgüler... Şu an istediğiniz noktada mısınız?

Hayalini kurduğum noktadayım. Ama daha yapacak çok işim var. Çünkü hayallerim de benimle birlikte büyüyor. Ama tabii dönem dönem aksilik yaşadığımız da oluyor.

En büyük lincimi senin yüzünden yaşadım

Ne gibi?

Mesela geçen sene üç iş çıkardım. Bunlardan biri Enrique Iglesias'la yaptığım düetti. Maalesef dinleyici rap'ten kafasını kaldıramıyordu. Şarkı şimdi patladı, birçok yorum alıyorum.

Ne gibi yorumlar?

Olumlu birçok yorum var. Ama, "Enrique sen manyak mısın? Ne işin var Ece Seçkin'le" diyenler de var. Ardından 'Charlie'nin Melekleri' filminde Türkiye görüntüleri üzerine 'Adeyyo' şarkımı kullandılar. Yine birileri "Charlie'nin Melekleri siz manyak mısınız? Adeyyo çaldı ööö" yazmış. Bir Türk olarak bunlarla gurur duyulmasını bekliyordum.

Sizden ne istiyor olabilirler?

Benimle alakası yok. Magazin, sosyal medya üzerinden döner oldu. Gazeteci olmayanların da sayfaları var artık. Birini linç ettirmek çok kolay. En büyük sosyal medya lincimi de senin yüzünden yaşadım.

Aa ben ne yaptım?

Geçen sene sana verdiğim röportajdan bazı cümleleri bir araya getirip sosyal medyada bir paragraf halinde yayımladılar. Oysa ben o röportajda, istediğim bir şey yapmaya çalıştığımda en iyisini yapmayı hedeflediğimi anlatmıştım.

'Enrique Iglesias', 'Charlie'nin Melekleri'... Sizden dünya starı olur mu?

Benden çok güzel dünya starı olur ama ben dünya starı olmak istemiyorum.

Neden?

Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok beybi (gülüyor)! Şaka bir yana, herhalde hayatımda daha fazla stres istemiyorum.

TikTok'ta yeni şarkınız eşliğinde dans edip bir 'challenge' (meydan okuma) başlattınız...

Evet, bir dans ettim ve 8.2 milyar etkileşim aldı.

Bu bir videonuzun izlenme oranı mı?

Birçok kişi benim hashtag'imi kullanarak dans videosu çekti. Bu rakam hashtag'lerin toplam izlenme oranı. Bu başarıda Z kuşağına hitap etmemin etkisi de büyük.

Karantinada tek kelime şarkı sözü yazamadım

Şarkınızın adı 'Acayip İyi'. Siz kendinizi ne kadar iyi hissediyorsunuz?

Eğer pandemi olmasaydı çok iyi hissederdim. Ama hepimizin hayatı bir anda altüst oldu. Ben de pandeminin başından beri bir boşluğun içinde süzülüyormuş hissi yaşıyor, toparlamaya çalışıyorum.

Nasıl yaşadınız karantinayı?

En başından itibaren büyük bir korku içindeydim. En ufak bir öksürmede 'Virüs bana da mı geldi' psikolojisine girdim. Turnem iptal edildi. Bu dönem beni çok yıprattı.

Kendinize dair yeni keşifleriniz oldu mu?

Hayır.

O kadar boş zamanda...

Bir şeyi izlemek için açıyordum, 10 dakika sonra kapatıyordum. Koronayla ilgili neler oluyor diye sosyal medyaya aklım gidiyordu. Baştan sona sadece iki film izleyebildim. Kitap okuyamadım. Tek kelime şarkı sözü yazamadım. Ellerim dezenfektan yüzünden yara oldu. Sadece yeni yemek tarifleri denedim. Farklı kişler yaptım. Lazanyalarımı çeşitlendirdim. Hayatımın en yüksek kilosuna çıktım.

Yeni normale alıştınız mı?

Evet. İki ay önce yeni normale dönünce arkadaşlarımla buluşup bir kahve içtim. O kadar iyi geldi ki anlatamam.

Seni kendime kelepçeleyip öyle dolaşacağım

Nişanlınız Çağrı Terlemez pilot, sürekli uçuyordu. Siz konserlerdeydiniz. Görüşemiyordunuz. Altı ayı evde birlikte geçirmek ilişkiyi nasıl etkiledi?

Eskiden ben geliyordum, o gidiyordu, o geliyordu, ben gidiyordum. İlk kez birbirimizden hiç ayrılmadık. Eskiden ona duyduğum özlemden "Seni kendime kelepçeleyip öyle dolaşacağım" diyordum. Ama iki gece önce bahçede kahve içerken "Seni kelepçeyle kendime bağlamaktan vazgeçtim" dedim. Daha ne diyeyim! Çok samimi olduk, bildiğin gibi değil. Allah'tan hayatta en iyi anlaştığım insan o. En yakın arkadaşım. Benim titizlik hastalıklarıma, bütün karamsarlıklarıma tahammül eden tek insan...

Yedi senelik birliktelik sonunda evlenecektiniz, pandemi sebebiyle düğün iptal oldu...

Ibiza'da evlenecektik. Bizi oraya Çağrı uçuracaktı. Ama olanlar benim kontrolümde değil. Biraz evlilikten de kaçan bir tipim. Demek bir sebebi var, ertelenmesi daha doğru diye düşündüm.

"Aşkın ömrü üç yıl" derler. Yedi yıl sonra bir şeyler değişti mi?

Tek başına aşk varsa o uzun süre gitmez.

Nasıl yani?

Birini çok beğendin, elin ayağın titredi diyelim. Bu yeterli değil ki. Aşk sadece bir duygu. Önemli olan aşkın getirdiği diğer hisler...

Nedir onlar?

Sadakat, bağlılık, fedakarlık, dost olmak... Bunlar insanları birbirine bağlıyor.

Nişanlımı güldürmek için yerlerde süründüm

Saçlarınız yine pembe...

Evet çünkü kürkçü dükkanına dönmek istedim.

Bakımı zor değil mi?

Bir yıkamada saçın rengi soluyor. Çok sık boyamak zorundasın. Pandemide çok yorucuydu. Uzun süre kuaföre gidemedim. İki gün arayla evde kendim boyadım.

Saçlarınız pembe, kıyafetleriniz rengarenk. Bu renkliliğin özel bir sebebi var mı?

Her renk, her tat bende var.

Pire için yorgan yakarım

Pembe hangi tat?

Hem çocuksu, hem seksi, hem becerikli, hem iddialı, hem çılgın... Benim bir karışımım gibi.

Nedir çılgınlıklarınız?

Aklına estiğini yapan biriyim. Göründüğümden daha çılgınım. Dört-beş aydır evde nişanlımı ve arada sırada gördüğüm arkadaşlarımı güldürmek için yerlerde süründüm. Çağrı'nın kıyafetlerini giyip dans şovları yaptım.

Biraz delilik de var mı?

Bayağı delilik var. Pire için yorgan yakarım. Asla kestiremezsin, bir kıvılcım gözümü döndürür. Bazen de sevgi kelebeği olurum.

Sizinle yaşamak çok zor olsa gerek? Yanılıyor muyum?

Kolay biri olduğumu hiç söylemedim ki... Kaprisli, şımarık değilim. Ama evet, kurallarım ve duvarlarım vardır. Şeker taraflarım bunları kapatıyor. Etrafımdakiler beni herhalde o yüzden seviyor.

Boyumuz 1.55 diye yok mu olalım yani?

30'a iki kala... Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

Ayaklarım yere daha iyi basıyor. Sakinleştim. Hırslarımı kontrol altına aldım. İstemediğim insanlarla irtibatımı kesmeyi öğrendim.

Bir tarafta sizi şeker kız olarak görenler, bir tarafta seksi bulanlar...

Kendimi hiç "Görsel bir iş bu, seksi görünmen gerek" diye kodlamadım. Olmadığım kalıba girmedim.

1.55 boyundasınız. Minyon olmanız seksi bulunuyor olabilir mi?

Minyon kadınları beğenen erkekler var, evet (gülüyor).

Nişanlınız Çağrı Terlemez 1.87. Boy farkı sorun yaratıyor mu?

Sarılmak istediğimde parmak ucuma çıkıyorum. Ekşi Sözlük'te "1.55 boyundaki kız iticiliği" diye bir başlık gördüm. Biri "Yanlarında hep 1.90 boyunda erkek olmasının hayalini kurarlar ama yerelması iticiliğine sahiptirler" yazmış. Çok fena. Ben insan değil miyim? Boyumuz 1.55 diye yok mu olalım yani? Ne istiyorsunuz biz 1.55'lerden!