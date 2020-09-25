Ben Fero 2020 sözleri | Ben Fero Yabani albümü şarkıları

Mahallemiz Esmer şarkısıyla tanınan ve sonrasında Demet Akalın'ın ismini verdiği şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran rapçi Ben Fero yeni albümünü piyasalara sürdü. Ben Fero - 2020 sözleri | Ben Fero kimdir?

BEN FERO 2020 SÖZLERİ

Modumu bilmiyom iyi mi değil mi

Oluyom arada kirli dilli

Yine de değilim kirli biri

Bu günümüz felaket filmi gibi

Durmadan yediler birbirini

Kapadım attım ben bildirimi

Neleri gördüm ben

Seni de görücem

Seni de yenicem 2020

(x2)

Çok çabuk oldum ben sophomore Lebron

Beatte bi Escalade bazen de Veyron

Her türlü rap için yükseliş tek yol

Ben yencem bu seneyi yapamam let go

Yapan siliniyo haritadan kafaları hapis olan (HAH)

Sormuyo kendine what is a man

Bunca sene bunca sabır helal olsun abi sana

Ben gelemem çoktan derdim hadi gidin hadi tamam

Self made kazandım yağmadı para bana (WHAAT)

Gökten dilek de tutmadım yaradana (YAA)

Artık başardım ağlama tamam ama

Rap hep burada kendini paralama

Koşuyorum aralara gör beni Maradona

Yılmadım rap anlamayan Hand Of God sanar ama

Hislerimi hevesimi atıyom bi karavana

İçimde yok çıkarıyom gerek var mı paravana

Kesilmedim koştum, ben leb demeden

Nesilleri çoştur hiç beklemeden

Türkçe rape insan kat teklemeden

Hayatınla boş yapma eklemeden

Tek yemeden yap sofrayı kur

Bencilleşme ve ortayı bul (BUL)

*** sığmıyo tek kapı coupe (DAR)

Yanlış yapanlar hep mahçup (YEA)

Gitsem bi daha geri gelmem ben çalmam her telden

Tarzım tek benken herkes beklerken

Dönsem raplerden hadi söyle bana bunu nasıl yedircem

Bu sene gibi gene olsa delircem

Sanma sakın ola sana yenilcem

Aldığını bana geri vericen

2020 seni yenicem (YEA)

BEN FERO KİMDİR? BEN FERO GERÇEK ADI

Gerçek adı Ferhat olan Ben Fero, 1991 yılında Almanya'nın Berlin'den önceki başkenti Bonn şehrinde doğdu. 3 yıl Almanya'da yaşayan Ferhat daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönüş yaptı. Babası Trabzon, annesi Sivas'lıdır. İzmir'de yaşıyan ünlü rapçinin kilosu 68, boyu 1,77'dir.

Uzun yıllardır rap müziğiyle amatör olarak ilgilenen Ben Fero, 8 yaşında rap müziğiyle unutulmaz rapçi 2pac'i dinleyerek tanıştı. 2005-10 yılları arasında üniversite eğitimini tamamlayıp, vatani görevini Kıbrıs'ta yaptı. 2000'li yılların başında amatör olarak rap denemeleri yaptı. İlk profesyonel çalışması ise 2018 yılında hazırladığı 'Mahallemiz Esmer' parçası oldu.

Ben Fero geçimini, İzmir'de faaliyetlerini sürdüren özel bir firmanın satış departmanında çalışarak sağlıyordu. "Kimlerdensin" adlı 2. parçasından sonra işten ayrıldı ve müzik kariyerine odaklandı.

Ben Fero, verdiği bir röportajda kendisini Sansar Salvo'nun şarkılarıyla büyüdüğünü, Türkçe Rap müziğinin kemik isimleri Mahsal, Firar, Kadıköy Acil, Hemsta, Cash Flow, Giotin, Server Uraz, Beta, Sagopa Kajmer, Fuat, Ceza, Killa Hakan'ın şarkılarını dinlediğini belirtti.