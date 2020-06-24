Belediyelerin yardım kampanyaları yasaklandı mı? Belediyeler yardım kampanyası yapabilir mi?

İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin başlattığı koronavirüs yardım kampanyası bağlamında toplanan yardımlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine neden olmuştu. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile belediyelerin yardım kampanyalarını durdurmuştu. Belediyeler yardım kampanyası düzenleyebilir mi?

BELEDİYELERİN YARDIM TOPLAMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

Panemi kapsamında CHP'li belediyelerin başlattığı ve ihtiyacı olan vatandaşlara yardım etmek maksadıyla düzenlenen kampanya, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle durdulmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yardım toplanmasını yasaklayan İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Habertürk'te yer alan son bilgilere göre ise Danıştay 10. dairesi, İçişleri Bakanlığı'nınbelediyelerin yardım toplamasını yasaklayan söz konusu genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti ve böylece belediyelerin yardım toplamasının yasaklanmasına dair süreç devam edecek.

BELEDİYELER YARDIM KAMPANYASI YAPABİLİR Mİ?

Anayasa'nın 127.maddesinde, "Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir" ibaresi yer alıyor.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/i maddesine göre, bağış kabul etmek belediyelerin yetki ve imtiyazları arasında olup, 59/g maddesi uyarınca bağışlar belediyenin gelirleri arasında yer alıyor. Aynı kanunun 38/1-L maddesine göre, belediye başkanı şartsız bağış kabul edebilir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 18.maddesinin (g) bendi de belirtilenlere göre, bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak yetkisini belediye başkanına veriyor.

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