Belediye personeline müjde! Maaşlar bayramdan önce yatırılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden belediye çalışanlarına müjdeyi verdi. Personel maaşları bayram öncesi yatırılacağı haberini verdi.

29.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:13

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla belediye personeline müjdeli bir haber verdi.

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BAYRAM ÖNCESİ MAAŞLAR YATIRILACAK

Daha önce ikramiyeleri ay başını beklemeden hesaplara yatırtan Yavaş, bu kez de maaşların bayram öncesi yatırılacağını söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili mesai arkadaşlarım, ikramiyelerinizin ardından maaşlarınızı da bayram öncesinde yatırma kararı aldık. Mutluluğunuzun bizim mutluluğumuz olduğunu belirtiyor,bayramınızı şimdiden kutluyorum."