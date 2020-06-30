Belçika sömürgeci geçmişinden ilk kez pişman olduğunu açıkladı ancak özür dilemedi

Belçika Kralı Filip, büyük amcası 2. Leopold'un Kongo'da işlediği ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan suçlar için, "en derin pişmanlığını" dile getirdi. Ancak özür dilemekten kaçındı.

Hukukçulara göre Kral Filip, bu açıklamayla Kongo'da işlenen suçların yasal olarak telafi edilme olasılığını engelliyor.

Kral Filip, Kongo'nun bağımsızlığının 60. yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye gönderdiği mektupta, Kral 2. Leopold'un yönetimi altında, bu ülkede yaşanan zulüm ve şiddet olaylarını eleştirdi.

Son yıllarda Belçikalı politikacılar tarafından sık sık "Kongo'dan özür" dile çağrısı yapılan Kral Filip, her defasında sorumluluğu hükümete atıp, bu konuda açıklama yapmaktan kaçınıyordu.

Belçika Kralı, mektubunda ilk kez Kongo'da yaşananlar nedeniyle "pişmanlık" ifadesini dile getirdi. Kongo'da, her iki toplumun ortak hafızasında hala yük oluşturan zulüm ve şiddet eylemleri gerçekleştirildiğini vurgulayan Kral Filip, şunları kaydetti:

"Sömürge döneminde acılar ve aşağılanmalar yaşandı. Geçmiş yaralar için en derin pişmanlığımı ifade etmeye devam ediyorum. Günümüzde yine ayrımcılık eylemleriyle acı verici bir şekilde hissedilen yaralar, toplumumuzda hala çok güçlüdür. Her türlü ırkçılığa karşı savaşmaya devam edeceğim. Parlamentomuzda başlatılan yansımayı, geçmişle yüzleşmeye teşvik ediyorum."

Belçika medyasına göre, Kral'ın resmi özür yerine pişmanlık ifade etmesi bilinçli bir seçim. Filip, özürün daha hafif bir ifadesi olan pişmanlıkla, sorumluluğu kişiselleştiriyor. Bu da, Kongo'da yaşanan olayların hukuki olarak telafi edilebilmesi olasılığını engelliyor.

Ancak, siyasal konularda tarafsızlık ilkesine sıkı sıkıya bağlı olan Kraliyet Ailesi'nin, ilk kez sömürge geçmişi konusunda açıklama yapması, önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kral'ın da bu konuda parlamento ile aynı görüşte olması, ayrımcılık ve sömürge geçmişiyle yüzleşme konularında daha hızlı adım atılmasını sağlayacak. Sonbaharda Belçika Parlamentosu, Kongo'daki sömürge politikalarını ele almak özel bir komisyon oluşturacak.

Filip, Kongo Cumhurbaşkanı'na gönderdiği mektupta, parlamentonun bu girişimine verdiği desteği de ifade etti.