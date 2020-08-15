Beklenmedik İhanet filmi konusu nedir? Beklenmedik İhanet oyuncuları ve Beklenmedik İhanet özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Beklenmedik İhanet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Beklenmedik İhanet filmini izleyecek olanların merak ettiği Beklenmedik İhanet konusu nedir, Beklenmedik İhanet oyuncuları kimler ve Beklenmedik İhanet özeti gibi konuları inceliyoruz.

BEKLENMEDİK İHANET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir grup eski paralı asker, son bir iş için tekrar bir araya gelirler. Amaçları bir kamyon ilacı çalıp, ilaçları mülteci kampındaki insanlar için kullanmaktır. Fakat çaldıkları kamyon altın yüklü çıkınca içlerinden birinin hain olduğu anlaşılır. Hainin kim olduğunu bulup durumu düzeltmek ise büyük bir fedakârlık gerektirecektir.