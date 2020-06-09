Bedelli Askerlik Nedir? Bedelli Askerlik Celp İşlemlerinde son durum? E-devlet üzerinden hangi işlemler yapılabiliyor?Bu süreçte yapılması gerekenler

BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?

Bedelli askerlik, Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerliğe alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamadır. Uygulamanın dayandırıldığı gerekçeler ordunun ve devletin maddi ihtiyaçları ve bireylerin işlerini kaybetmemeleridir.

2020 SEVK VE CELP İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER NELER?

Askere gitmeye hazırlananlar gelişmeleri ve kafalarına takılan soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirler. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü E-Devlet üzerinden açıklandı. Aşağıdaki bağlantıdan sonucu öğrenebilirsiniz.

Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu

7179 NO'LU ASKERALMA KANUNU TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPABİLİRSİNİZ?

Söz konusu işlemlerin askerlikşubesine gitmeden çok kısa sürede yapabilmeniz için Askerlik Şubesi Başkanlıkları Hizmet Standartları Tablosuna sizler için aşağıda verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz..

Hizmet Standartları Tablosu linki..

BU SÜREÇTE DİĞER BİLMENİZ GEREKENLER..