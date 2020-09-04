BBC'nin yeni Genel Müdürü Tim Davie: Abonelik sistemini desteklemiyorum, çalışanlar için sosyal...

BBC'nin yeni Genel Müdürü Tim Davie, bu hafta göreve geldikten sonra çalışanlarına hitaben yaptığı ilk konuşmasında BBC'nin televizyon lisansı sisteminden üyelik sistemine geçilmesini desteklemediğini ve çalışanların tarafsızlık ilkesine aykırı olacak şekilde sosyal medyada yorum ve görüşlerini bildirmemeleri için düzenlemelerin 'katı bir şekilde uygulanacağını' söyledi.

İngiltere medyasında ve hükümetinde, kamu yayıncısı BBC için ödenen TV lisans ücretinin kaldırılması ve üyelik sistemine geçilmesi yönünde tartışmalar yürütülüyordu. BBC için ödenen TV lisansı 2027 yılına kadar güvence altına alındı ama sonrası için tartışmalar devam ediyor.

Davie, üyelik sistemine geçiş yönünde atılacak bir adımın 'BBC'yi diğer medya kuruluşlarından farksız hale getireceğini' ve 'çok az sayıda kişiye hitap etmesine neden olacağını' söyledi.

Yeni Genel Müdür, BBC çalışanlarına yaptığı konuşmada, "Herkesin tv lisansı ücretinin karşılığını alabilmesi için odağımızda radikal bir değişiklik yapmalıyız" dedi.

BBC'nin 'belirgin bir riskle karşı karşıya' olduğunu belirten Davie, 'mevcut eğilimlerin devam etmesi durumunda BBC'nin izleyiciler için yeterince vazgeçilmez olmayacağını' söyledi ve "Değer verdiğimiz bir şeyi korumalıyız" dedi.

'Tarafsızlığa bağlılık'

Yeni Genel Müdür Davie, önceliğin "tarafsızlık ilkesine olan bağlılığı yenilemek" olduğunu belirtti. Tarafsızlığın "BBC kimliğinin özü olduğunu" söyleyen Davie, bunun toplumun kutuplaştığı dönemlerde de başarılabileceğini ifade etti:

"Bu sadece sol veya sağ meselesi değil. Bu daha çok, insanların, bizim dünyayı onların bakış açısından görüp görmediğimizi hissetmeleriyle ilgili. Araştırmamız, birçoklarının bizim 'belli bir perspektif tarafından şekillendirilmiş olduğumuz algısında' olduğunu gösteriyor.

"Eğer sosyal medyada dik kafalı bir köşe yazarı ya da partizan bir eylemci olmak istiyorsanız, ki bu da geçerli bir tercih olur, o zaman BBC'de çalışamazsınız."

Tim Davie, BBC sunucuları ve çalışanları için getirilen yeni sosyal medya düzenlemelerinin 'katı bir şekilde uygulanacağını' söyledi.

Davie ayrıca BBC'de 'farklı grupları içeren kapsamlı bir kurum yaratılamamış olunmasından' üzüntü duyduğunu belirtip BBC'nin cinsiyet, ırk, engelli, sosyoekonomik durum ve cinsel yönelim açısından 'hizmet ettiği toplumu daha doğru yansıtacağı' sözünü verdi.