BB Erzurumspor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği BB Erzurumspor - Galatasaray maçı bugün 19:00 'da başlayacaktır. Peki BB Erzurumspor - Galatasaray nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

BB Erzurumspor - Galatasaray maçı 24 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç yarın akşam 7'de oynanacaktır.

BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

BB Erzurumspor - Galatasaray maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak. Ayrıca Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum'da oynanacak.

BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMLERİ

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(2. Yardımcı Hakem)

HAKAN CEYLAN(Dördüncü Hakem)

AYTEKİN DURMAZ(Gözlemci)

EKREM İNCİ(Temsilci)

NAHİT KARAKAŞ(Temsilci)

RECEP KULAK(Temsilci)