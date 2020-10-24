BB Erzurumspor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig 2020-2021 sezonunun 6. hafta maçları başladı. Buna göre BB Erzurumspor - Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Maç 24 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki BB Erzurumspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği BB Erzurumspor - Galatasaray maçı bugün 19:00 'da başlayacaktır. Peki BB Erzurumspor - Galatasaray nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...
BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
BB Erzurumspor - Galatasaray maçı 24 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç yarın akşam 7'de oynanacaktır.
BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?
BB Erzurumspor - Galatasaray maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak. Ayrıca Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.
BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum'da oynanacak.
BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMLERİ
ARDA KARDEŞLER(Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(2. Yardımcı Hakem)
HAKAN CEYLAN(Dördüncü Hakem)
AYTEKİN DURMAZ(Gözlemci)
EKREM İNCİ(Temsilci)
NAHİT KARAKAŞ(Temsilci)
RECEP KULAK(Temsilci)