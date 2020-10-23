BB Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? BB Erzurumspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

BB Erzurumspor - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi mücadeleleriyle ekrana geliyor. Erzurumspor ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de merak konusu. Öte yandan BB Erzurumspor ile Galatasaray ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. BB Erzurumspor - Galatasaray maçı şifresiz mi? BB Erzurumspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'nde BB Erzurumspor, Galatasaray ile mücadele edecek. 24 Ekim 2020 Cumartesi günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum'da oynanacak ve mücadele saat 19.00'de başlayacak.

BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'nde heyecan devam ediyor. Erzurumspor ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği karşılaşma Bein Sports1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto Süper Lig kapsamında Erzurumspor'un, Galatasaray'ı ağırlayacağı karşılaşmanın hakemliğini Arda Kardeşler yürütecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Hakan Ceylan üstlenecek.