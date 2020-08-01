Şile'de adım atacak yer kalmadı:Bayramın ikinci gününde Ayazma Plajı doldu taştı

İstanbullular, bayram tatilinin ikinci gününde serinlemek için Şile'deki Ayazma Plajı'na yöneldi. Yaşanan yoğunluktan dolayı bazı vatandaşlar plaja giremezken, oldukça uzun araç kuyrukları oluştu. Plajda vakit geçiren vatandaşların kimisi koronavirüs konusunda bir endişelerinin olmadığını söylerken kimisi de sosyal mesafeyi korumaya çalıştığını çünkü az da olsa endişe duyduğunu belirtti. Şile'deki yoğunluk havadan görüntülendi.

4 günlük bayram tatilinde bazı vatandaşlar tatil beldeleri için Ege ya da Akdeniz'i tercih ederken, bazı vatandaşlar ise İstanbul'a yakın tatil yerlerini tercih ediyor. İstanbul'a yakın olan Şile de tercih edilen bu yerlerden biri.

ŞİLE SAHİLDE ADAM ATACAK YER YOK

Kurban Bayramı tatili nedeniyle pek çok sayıda İstanbullu Şile plajlarına kendini attı. Şile'de bulunan Ayazma Plajı'nda meydana gelen yoğunluk nedeniyle plaja giden yol zabıta ekipleri tarafından araç girişlerine kapatıldı.

Ayazma Plajı'na gelenler hem denize girdi hem de güneşlendi. Öğleden sonra yaşanan yoğunluk nedeniyle zabıta ekipleri plaja giden yolu araç girişlerine kapattı. Plaja gitmek isteyenler zabıta ekipleri tarafından diğer plajlara yönlendirildi.

Şile plajlarında sosyal mesafe kuralının da hiçe sayıldığı görüldü.

"KALABALIK AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK ÇOK SICAK"

Şile'ye gelen Hakan Tatlı, "Dün kurbanımızı kestik bugün de buraya geldik. Biz yoğunluktan aracımızı dışarı bıraktık.Plaja giriş kapalıydı. Arkadaşlarım ve çocuklarımla geldik. Biz kenardayız. Denizde de mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Kalabalık ama ne yapalım yani çok sıcak" dedi.

"KORONAVİRÜSTEN KORKMUYORUM"

Eşiyle Ümraniye'den Şile'ye gelen Murat Kahveci, "Millet haklı. Çünkü yaz mevsimi. Evde sıkılıyor ve daralıyoruz. Stresi sahilde atıyorlar. Benim koronavirüse karşı endişem yok" ifadelerini kullandı.

"YENİ NORMALE DÖNDÜK"

Kahveci'nin aksine koronavirüsten dolayı endişeli olduğunu söyleyen Caner Özgül ise "Bayram tatili güzel geçiyor. Biz Pendik'ten geldik. Ailemle geldik. Biz erken geldik. Koronavirüse karşı endişe tabii ki var ama hava sıcak olduğu için yeni normale dönüldüğü için mesafeyi koruyarak bunu atlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Ayazma Plajı'ndaki yoğunluk havadan da görüntülendi.