Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin gölgesinde geçireceğimiz ikinci bayram olan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu idi. Bu konuyla ilgili gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse hükümetin diğer kurmayları yasağın gündemde olmadığını belirtti. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kurban Bayramı'nda kısıtlama yok ancak eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Fuat Oktay, Kurban Bayramı'na yönelik önlemlerin de bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi. Bilim Kurulu'nun değerlendirmelerinin akabinde uygulanacak tedbirlere ilişkin kararlar alınacak.

KISITLAMA YOK ANCAK ESKİ BAYRAMLAR GİBİ DE OLMAYACAK

Selvi'nin yazısından ilgili kısım şu şekilde:

"Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanması düşünülüyor mu? Kesinlikle düşünülmediğini söyledi. Ama kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Koronavirüs öncesinde olduğu gibi kalabalık yerlerde, hijyen kuralına uyulmayan kurban kesimine izin verilmeyeceğini söyledi. 'Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak. Eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak. Ama kurban kesilecek. Kurban kesimiyle ilgili tedbirler alınacak. Hijyene dikkat edilmesi ve kalabalıkların oluşmaması için kurban kesimine bir sistem getirilecek' dedi."