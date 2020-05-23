Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağında arife dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, bayramda eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

23 Mayıs Cumartesi gününe denk gelen arefe gününden, bayramın son gününe denk gelen 26 Mayıs Salı gecesi 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı önceki kısıtlamaların aksine Türkiye'nin 81 kentinde uygulanacak.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

Bayram eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.

Sokağa çıkma yasağı genelgesinde yer alan bilgiye göre;

"Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),f) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),