Bayram ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün?

Ramazan bayramı 2020 yılında yaz aylarında kutlanacak. Evde geçecek olan bayramda büyükler ve küçükler yüz yüze bayramlaşamasa da büyük coşku ve heyecanla Ramazan bayramı idrak edilecek. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü ile bayram başlamış olacak. Ramazan bayramı kaçgün?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar için Ramazan bayramını kutlama vakti geldi. Mayıs ayında kutlanacak bayram üç gün sürecek. İşte Ramazan bayramı günleri:

1. gün Ramazan Bayramı: 24 Mayıs Pazar

2. gün Ramazan Bayramı: 25 Mayıs Pazartesi

3. gün Ramazan Bayramı: 26 Mayıs Salı

Şeker bayramı olarak da bilinen Ramazan bayramında, büyükler ve küçükler bayramlaşır, gelen misafirlere şeker ile kolonya ikram edilir. Şeker bayramı adı da buradan gelir. Ancak bu bayram diğerlerinden biraz farklı geçecek. Koronavirüsün yol açtığı salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan bayram boyunca tüm vatandaşlar evlerinde olacak.