Bayram Bektaş kimdir? Bayram Bektaş kaç yaşında? Bayram Bektaş nereli? Bayram Bektaş kariyeri nedir? Bayram Bektaş evli mi?

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BAYRAM BEKTAŞ KİMDİR?

Futbola Fransa'da Auxerre altyapısında başladı. Türkiye'deki kariyerine ve profesyonel hayata ise Bilecikspor'da başladı. Bir sezon Bilecikspor'da oynadıktan sonra 1995 yılında Sarıyer'e transfer oldu. 2 sezon sonra 1997 yılında Antalyaspor'a geçti. Burada geçirdiği 1 yılın ardından ise Altay'a transfer oldu. Altay'da oynadığı bir sezonda gösterdiği performansla Beşiktaş'ın dikkatini çekti ve sezon sonunda takım arkadaşı Murat Alaçayır ile beraber Beşiktaş'a transfer oldu. 1999-2003 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giydi ve 100.yıl şampiyonluğu kadrosunda yer aldı. 2003 yılında Trabzonspor'a transfer oldu ancak yarım sezonda bir maça bile çıkamadan devre arasında Konyaspor'a transfer oldu. 2004-05 sezonunu da bu takımda geçirirken sezon sonunda Kocaelispo'a transfer oldu. 2005-07 yılları arasında Kocaelispor'da oynayan Bayram sakatlıklar sebebiyle 2007 yılında 33 yaşındayken futbol hayatına nokta koydu.

2007 yılında Sivasspor idari menajerliğine getirildi. 2010 yılında ise Bucaspor'da Bülent Uygun'un yardımcılığını yaptı. Bülent Uygun'un istifa edip Eskişehirspor'a geçmesiyle Eskişehirspor'da çalışmaya başladı. 2011 yılında Bülent Uygun'un görevine son verilmesine rağmen yerine getirilen Michael Skibbe'nin yardımcılığını yapmaya devam eden Bektaş, 2011 yılında buradan ayrıldı ve 2012 yılında Bülent Uygun'un çalıştırdığı Elazığspor'da yardımcı antrenörlüğe başladı. 2013 yılında Uygun'un görevinden ayrılması nedeniyle ayrılan Bektaş, 2013-14 sezon öncesi Gaziantepspor'un yardımcı antrenörlüğüne getirildi. Bu takımdan da Bülent Uygun'un ayrılmasının ardından 2013 yılının Aralık ayında ise Bülent Uygun'un Katar Ligi ekiplerinden Umm-Salal SC teknik direktörü olmasıyla yardımcı antrenör oldu.24.05.2015 Tarihinde Elazığspor Profesyonel Takım Antrenörlüğüne getirildi.Bayram Bektaş 07.12.2015 tarihinde kendisini 1.5 yıllığına Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a bağlayan imzayı atmıştır.

BAYRAM BEKTAŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel Kariyeri

Yıllar Takım

1994-1995 Bilecikspor

1995-1997 Sarıyer

1997-1998 Antalyaspor

1998-1999 Altay

1999-2003 Beşiktaş

2003-2004 Trabzonspor

2004-2005 Konyaspor

2005-2007 Kocaelispor

Teknik Direktörlük Kariyeri

2010 Bucaspor (yardımcı antrenör)

2010-2011 Eskişehirspor (yardımcı antrenör)

2012-2013 Elazığspor (yardımcı antrenör)

2013 Gaziantepspor (yardımcı antrenör)

2015 Elazığspor (antrenör)

2015-2016 Büyükşehir Gaziantepspor (antrenör)

2016-2017 ElazığsporBayram Kadir Bektaş h