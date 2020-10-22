Bayer Leverkusen - Nice UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de B.Leverkusen - Nice arasındaki maçtır. Peki B.Leverkusen - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

BAYER LEVERKUSEN - NİCE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

B.Leverkusen - Nice UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 19:55 'de başlayacaktır.

BAYER LEVERKUSEN - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

B.Leverkusen - Nice maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz.

BAYER LEVERKUSEN - NİCE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Bayarena, Leverkusen'da oynanacak.