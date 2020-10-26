Bayer Leverkusen - Augsburg Bundesliga maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Almanya Bundesliga'da bugün haftanın son maçı oynanacak. Bu maç Leverkusen - Augsburg arasındadır. Peki Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

BAYER LEVERKUSEN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Leverkusen - Augsburg maçı 26 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 22:30 'da başlayacaktır.

BAYER LEVERKUSEN - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Leverkusen - Augsburg maçını Bilyoner TV, S Sport 2, S Sport Plus kanallarından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport 2 , D-Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Web , Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 kanallarında da yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - AUGSBURG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, BayArena, Leverkusen'da oynanacak.