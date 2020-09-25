Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 13. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 14. Bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

Bay Yanlış yeni bölümde izleyiciler ekrana bağlanacak. İşte, Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 13. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karşılarında polisleri gören Ezgi ve Özgür şok olurlar. Tolga'nın Ezgi'den şikâyetçi olduğunu düşünen Özgür deliye döner. Hep birlikte karakola gitmek zorunda kalırlar.

İfadesi alınan Ezgi serbest kalsa da bu işin peşini bırakmazlar ve Ezgi'nin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırlar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga'nın ve Serdar'ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

Bu arada Ezgi, Cansu için sürpriz bir bekarlığa veda partisi hazırlamıştır. Cansu çok mutlu olur, kızlar aralarında eğlenir. Emre de boş durmaz ve Levent için hazırladığı bir sürpriz vardır. Ama bu sürpriz kızların pek hoşuna gitmeyecektir.

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tolga'nın Ezgi'nin patronu olduğunu öğrenen Özgür deliye döner. Ezgi hemen işi bırakır. Ama Tolga La Gabbia'yı alana kadar rahat etmeyecektir, Gizem'in de desteğiyle Ezgi'yi zor durumda bırakmak için çoktan planlarını yapmıştır. Özgür'ün Ezgi'ye olan zaafından faydalanır.

Söz konusu Ezgi olunca, Tolga'nın istekleri karşısında Özgür için karar vermek daha da zorlaşır. Bu arada Özgür bir yandan yeni mekanla ilgilenir ve oranın açılışını yapar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga'nın ve Serdar'ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

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Bay Yanlış 20.00'de başlayacak.

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