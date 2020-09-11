Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış son bölüm de neler ol

Bay Yanlış yeni bölümde Özgür'ün (Can Yaman) kuzeni olan Tolga Gürdağ, hırslı, takıntılı ve politik tavırlarıyla öne çıkacak. Devamında yaşananlar ise heyecanlı anar yaşatacak. Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, tüm bu yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra soluğu Bursa'da alır. Nevin ve Ünal Ezgi'nin bu halini sorgular. Ezgi, Özgür'le yaşadıklarını gizlese de Özgür'ün Bursa'ya gelmesiyle her şey açığa çıkar.

Özgür'ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Özgür'ün ona güvenmemesi onu çok üzmüştür. Özgür yalnız kaldıkça Ezgi'yi daha da özler ve ona ne kadar aşık olduğunu daha da anlar. Bu hali Ozan'ı harekete geçirir.

Cansu ve Deniz de Ezgi'ye yanlış davrandıklarından dolayı üzgün ve pişmandırlar. Onlar da Ozan ile birlik olup Ezgi ve Özgür'ü bir araya getirmeye çalışır. Bakalım bu plan ikisinin barışmasına yetecek midir?

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Bay Yanlış 20.00'de başlayacak.

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