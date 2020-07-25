Bay Yanlış 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış 5. bölüm izle!

Can Yaman ve Özge Gürel'iğn başrolde yer aldığı Bay Yanlış, dizisinde Ezgi ve Özgür'ün aralarını yapmak için Sevim ve Nevin harekete geçer. Bu durumda çift, aileleri vazgeçirmelk pahasına her yolu dener. İşte, Bay Yanlış dizisi hakkında ayrıntılar...

BAY YANLIŞ SON BÖLÜM İZLE...

BAY YANLIŞ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Cuma akşamı FOX TV'de yayımlanan Bay Yanlış dizisi 5. son bölümü seyirciden tam not aldı. Merakla beklenen Bay Yanlış 6. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldığı an haberimizden takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar'la Göcek'te karşılaşan Ezgi ve Özgür, Serdar'ın da, Ebru'nun düğününe katılacağını öğrendiklerinde ne yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Arkadaşları düğünü olaysız atlatmaları için fikir üretmeye ve onlara yardımcı olmaya çalışır. Bu arada Sevim ve Nevin çok iyi anlaşırlar, kısa zamanda Fitnat'ın yönlendirmesiyle Ezgi ve Özgür'ü baş göz etmek için plan yapmaya başlarlar. Ezgi ve Özgür de ailelerini üzmemek için, birbirlerine uygun değilmiş gibi numara yaparlar. Bu halleri aileleri de, ikisinin evlenmesi konusunda şüpheye sokar. Acaba Ezgi ve Özgür'ün bu oyunu başarılı olacak mıdır?