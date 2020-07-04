Bay Yanlış 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Bay Yanlış 2. bölüm izle

Bay Yanlış 2. son bölümde; Ezgi, Serdar'ın aşkını yeniden kazanabilmek adına Özgür ile bir anlaşma yapsa da olaylar beklenmedik şekilde değişir. Ezgi, işlerin sonunda kendiyle hesaplaşmaya başlar. İşte, Bay Yanlış dizisi hakkında detaylar...

BAY YANLIŞ SON BÖLÜM İZLE...

3. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında; Özgür, ile Ezgi anlaşmayı iptal etmiştir fakat, Ezgi'nin canını yakan Özgür'ün sözleri olmuştur. Acılar içinde olan Ezgi'ye en büyük destek kuzeni Cansu'dan gelir.

Ancak Ozan, bir gerçeği Özgür'ün yüzüne karşı haykırır. O da, Özgür'ün Ezgi'ye aşık olmaktan korkmasıdır. Sonunda Ezgi, her şeyi akışına bırakıp, Özgür ile düğüne gitmeyi kabul eder.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi yaptığı hatayı telafi etmek için Serdar'la tekrar bir araya gelmek ister ve bu nedenle Cansu'dan bir buluşma daha ayarlamasını rica eder. Bu sefer doğru davranıp Serdar'ı etkilemeye kararlıdır. Bunun için de Özgür'e ihtiyacı vardır. O yüzden Özgür'ün teklifini kabul eder. Ardından bir anlaşma yaparlar.

Ezgi, bir geceliğine Özgür'ün sevgilisi gibi davranacak, karşılığında Serdar'ı etkilemek için ne yapması gerektiğini Özgür'den öğrenecektir. Fakat yaptıkları bu anlaşmanın ikisi içinde farklı sonuçları olacaktır.

BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİM?

Ekranların yeni dizisi Bey Yanlış'ın oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle: Can Yaman, Özge Gürel, Fatma Toptaş, Cemre Gümeli, Gürgen Öz, Serkay Tütüncü, Sarp Can Köroğlu, Taygun Sungar, Feri Baycu Güler, Suat Sungur, Lale Başar, Anıl Çelik.