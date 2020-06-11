Batman'da gezilecek yerler nerelerdir? Batman'a ne zaman gidilir? Batman kültürü hakkında her şey

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Batman merkez nüfusu 325.000'dir. Genel Nüfus ise yaklaşık olarak 520.000 civarındadır Nüfusun, yaklaşık %63'ü Batman Merkezde yaşamaktadır. Uzak Akdeniz iklimi görülmektedir. İstanbul Batman arası 1543 km'dir. Otomobil ile yaklaşık 16 sürmektedir.

BATMAN'DA GEZİLECEK YERLER

Hasankeyf: Ne zaman kurulduğu tam olarak belli olmayan hasankeyf'te sayıda mağara bulunması insanların çok eski çağlarda burada yerleştiklerini göstermektedir. Diclenin kıyısında, zamanında medreseler, rasathane, darüşşifa ve diğer eğitim kurumlarıyla bölgenin ilim ve kültür merkezidir. Hasankeyf sadece kültürel değil, aynı zamanda çok önemli bir doğal mirasa sahiptir. UNESCO'nun Dünya Mirası için belirlediği 10 kriterden 9'una sahip olabilen dünyadaki tek yer olma özelliğini taşımakta.

Memikan Köprüsü: Hangi yıl ve kim tarafından yapıldığı bilinmemetedir. Geçmiş yıllarda stratejik açıdan büyük önem arz etmekteydi.

Hızır Bey Cami: İlçenin en büyük camisidir. Miladi 1512 yılında Sason ve Hezo (Kozluk) Beyi Ebubekir Roşkinin oğlu Hızır Bey tarafından yaptırıldığı mevcut kitabesinde ifade edilmektedir.

Mor Kiryakus Manastırı: Süryani Hristiyanları tarafından kutsal kabul edilen bu manastır, Turabdin bölgesi'nin en uç noktasındadır.

Pertükan Kalesi: Tekevler köyünün doğusunda yer alır.kalenin savaşlarda odak noktası olduğunu göstermektedir.

Beksi Kalesi: Beksi Kalesi, kuvvetli bir savunma taktiği ön planda tutularak Bizanslılar tarafından inşa edilmiştir.

Hallan Çemi Höyüğü:10.000 yıllık bir geçmişe sahip Hallan Çemi Höyüğü, İnsanlığın yerleşik hayata geçiş yaptığı yerlerin başında gelir.

Hasankeyf Mağaraları: Yaklaşık 4000 adet civarında olan bu mağaralar, Sümerler, Asurlar ve Babillerin barınma merkezi olmuştur.

BATMAN'DA NE YENİR?

Mumbar dolması: Batman yöresine ait bu lezzet, Mumbar, koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılan bir çeşit dolma türüdür.

İçli Köfte: Birçok çeşidi bulunan içli köfte, irmik eklenmesi ve suda haşlanarak yapılır. Bu özellikler ile Bartın geleneksel yemekleri arasına girmektedir.

Sumaklı dolma: İçine eklenen baharatlar ile farklı lezzet yaran Batman ili, sofralarından eksik etmediği lezzettir.

Şam böreği: Batman yöresine ait bu lezzet, hamurun kızartılması ile elde edilir. İç harcına çeşitli baharatlar ve peynir eklenerek servis edilir.

Tandır ekmeği: Oldukça ince yapılmış ekmek çeşididir. Oklava ile açılır, üzerine susam ve su serpilir.

BATMAN FESTİVALLERİ

Şeyh Halit Anma Günleri (Mayıs)

İmam Abdullah Anma Haftası(Haziran)

Ceviz ve Bal Festivali(Ekim)

Batman Hasankeyf Festivali(Aralık)

BATMAN'A NE ZAMAN GİDİLİR?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan il, Uzak Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Kışları sert ve soğuk geçmektedir. Yazın ise çok sıcak geçmektedir. İlkbahar ayları Batman ziyareti için en uygun zamandır.