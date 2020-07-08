Batman'da, 40 dönüm alanda anız yangını
Batman'da, 40 dönüm alanda anız yangınıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde, 40 dönümlük alanda çıkan anız yangını, köylülerin de desteğiyle itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.
08.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:10
Batman'da, 40 dönüm alanda anız yangını
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, 40 dönümlük alanda çıkan anız yangını, köylülerin de desteğiyle itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Gercüş'e bağlı Arıca köyündeki kırsal alanda, öğle saatlerinde anız yangını çıktığını fark edenler, traktörlerle müdahaleye gitti. Köylülerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri de hemen müdahaleye başladı. Alevler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 40 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.