Bataklığa saplanan 3 atı, itfaiye ekibi kurtardı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir mermer fabrikasının tortu döküm alanındaki bataklığa saplanan 3 at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

18.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:17

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir mermer fabrikasının tortu döküm alanındaki bataklığa saplanan 3 at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nazilli'nin kırsal Yeni Mahalle ilçesindeki bir mermer fabrikasının tortu döküm alanına saat 09.30 sıralarında giren başıboş 3 at, uçuşmaması için ıslatılınca bataklık haline gelen mermer tozlarına saplandı. Kurtulmak için çabaladıkça daha da batağa saplanan 3 atı fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, halatlarla çekerek, 3 atı güçlükle bataklıktan kurtardı. İtfaiye ekipleri daha sonra 3 atı yıkayarak, temizledi. Roman vatandaşlara ait olduğu öğrenilen ve otlaması için bırakıldıkları belirlenen atlar, tekrar doğaya bırakıldı.

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