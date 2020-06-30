Basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya puan silme cezası verildi

Türkiye Basketbol Federasyonu, mali kriterlere uymadıkları gerekçesiyle Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'nın yeni sezona -1 puanla başlayacağını duyurdu.

30.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:12

TBF'den yapılan açıklamada, bugün toplanan yönetim kurulunun, Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak kulüplerin başvurularını, kulüp mali denetim ve lisans talimatı hükümleri kapsamında inceleyerek karara bağladığı aktarıldı.

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Yönetim kurulunun, Afyon Belediyespor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Bandırma Basketbol İhtisas, Beşiktaş, Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka, Orman Gençlikspor, TOFAŞ ve Türk Telekom'un ulusal lisans almasına karar verdiği belirtildi.

3 KULÜBE PUAN SİLME CEZASI VERİLDİ

Açıklamada, sundukları belgelerde gerekli şartları sağlayamayan Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya birer puan silme cezası verilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

İTÜ BASKET YENİ SEZONDA LİGE ALINMAYACAK

Gerekli kriterleri yerine getiremeyen Bakırköy Basket'in ise (İTÜ Basket) yeni sezonda lige alınmamasına karar verildiği bildirildi.