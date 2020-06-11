Başkentte sağanak etkili oldu (2)

-Etkili sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşması -Araçların su birikintilerinde ilerlemesi ANKARA - Başkentte etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

11.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:21

-Etkili sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşması

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-Araçların su birikintilerinde ilerlemesi ANKARA - Başkentte etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.